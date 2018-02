Millist kleiti kannab president Kersti Kaljulaid EV100. aastapäeva ballil?

Hiljuti Läti stilistilt kurja kriitikat saanud presidendi riietevalik teeb nii mõnedki siinsed fashionistad juba ette ärevaks. Meie president ei vaeva kindlasti igapäevaselt oma pead tühiste riietuse teemadega. Aga seekordse EV 100 aastapäevaballi puhul ongi vastutavad just presidendi stilistid ja disainer. Nendel õlul on tänavu see suur vastutuse koorem.