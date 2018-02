Barbi Pilvre: kas kassikasuka kandja tohiks ikka aastapäeva kontserti teha?!

Valvefeminist Barbi Pilvre Facebooki kontol käib kuum diskussioon selle üle, kui eetiline on kanda karusnahku. Barbi Pilvre kirjutas eile Ene-Liis Semperi kohta üleskutse: «Loomakaitsjad, kas teie arvates on Ene-Liis Semperil sel pildil kassinahkadest kasukas? Juhul, kui kasukanahad ongi endised kassid, on mul isiklikult küll moraalne dilemma: kuidas ma saan teda aktsepteerida Eesti Vabariik 100 24.02 piduliku lavastuse tegijana?»

Pilvre on varem märkinud, et kunstiinimestele on rohkem lubatud. Nüüd ta aga kahtleb selles. «Või püüan kramplikult meeles pidada, et kunstiinimeste seas ongi palju kahtlase moraalse taustaga isikuid ja tuleb lahus hoida looja isik ja looming [naerunäo ikoon], nii nagu ma olin veendunud Tiit Ojasoo puhul,» kirjutab Pilvre.

Mitmed poliitikud, aga ka kunsti-, kultuuriinimesed on elevil ja kommenteerivad postitust edasi. Riigikogu liige Terje Trei leiab, et Pilvre ahistab Semperit ja vastab talle põhiseadust tsiteerides: «Sul on õigus suhtuda oma vaadetele toetudes, kuid sul ei ole õigust oma vaateid ülimaks kuulutada. See postitus riivab minu õigustunnet. Ma ütleks, et see on viidatud isiku suhtes ahistav. Juubelinädalal sobib tsiteerida põhiseadust: Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.»

Ajakirjanik Teet Korsten meenutab veidrat seika seoses loomanahkade ja muusiku Jaan-Eik Tulvega: «Ka Jaan-Eik Tulve on tollis kinnipeetud kahtlusega, et tema portfell on nn keelatud krokodillinahast. Mees oli selle varem kuskilt kirbukalt sekkarina ostnud. Haige on hakata näägutama inimeste kallal, kes kannavad nahka - kui see pole just Hannibal Lecteri firmas valmistet (Viimane küsimus on arutelu-oma).»

Barbi Pilvre leiab, et teema väljub raamist ning toonitab, esindab väidetavalt vaid oma arvamust ja kahtlusi ega nääguta kellegi kallal. «Ma esitasin endale küsimuse, kas mina kassisõbrana ja karusnahafarmide vastasena saan aktsepteerida kassinahkses kasukas looja loomingut EV 100 tähistamiseks. Esitasin enda moraalse dilemma,» kirjutab Pilvre