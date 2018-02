Video: Hadrianuse valli lähedalt leiti 2000-aastased poksikindad

Arheoloogide sõnul näitab kinnasteleid, et Inglismaal olnud Rooma sõdurid treenisid end poksiga, et olla heas kehalises vormis, teatab ancient-origins.net.

Rooma sõduriks kehastunu FOTO: Andy Buchanan/AFP/SCANPIX

2017. aastal leiti Vindolandast mõõku, sandaale, täringuid, söögianumaid ja kirjutustahvleid, kuid üheks huvitavamaks leiuks on poksimiseks kasutatud kindad, mis ei ole tegelikult täismõõdus kindad, pigem midagi tänapäevaste nukiraudade sarnast.

Vana-Rooma poksikindad FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Väljakaevamiste eest vastutava Vindolanda Trusti teatel on kindaleid väga haruldane, sest varem ei ole sealt poksikindaid leitud.

«Meie andmetel on need seni ainsad Vana-Rooma ajastust ja roomlaste okupatsiooni ajast pärit poksikindad Ühendkuningriigis,» teatas id arheoloogid.

Kaks kinnast leiti Vindolanda kindluse sellest osas, kus kunagi asusid ratsaväe barakid. Naha uurimine näitas, et need kindad valmisid ja neid kasutati umbes 120. aastatel pKr, olles vaikivad tunnistajad seal toimunud poksimatšide kohta.

Rooma kunagise kindluse Vindolanda jäänused FOTO: A.F.Kersting / akg-images/A.F.Kersting / akg-images/Scanpix

«Poks on väga vana spordiala ja Rooma armee sõdurid hoidsid end selle abil heas vormis. Võimalik, et erinevate sõjaväeüksuste vahel toimus poksivõistlusi,» teatas Vindolandast leitud objektide konservaator Patricia Birley.

Ta lisas, et need poksikindad viitavad roomlaste spordiharrastusele, kuid samas ka sellele, kes neid kandis.

«Neil kinnastel oli omanik, kes kuulus Vindolandas asunud sõdurite hulka. Kui vaadata kindaid lähemalt, siis on neil näha omaniku käe järgi tekkinud venitus- ja kulumiskohti. On näha, et ühte kulunud ja katki läinud kohta on parandatud,» lausus konservaator.

Vaatlemisel on näha, et kindad on tehtud tellimustööna, tegemisel on arvestatud kinnaste omaniku käekuju ja –suurusega.

Üks kinnas on suurem kui teine, olles valmistatud ühest suurest nahatükist. Kinda siseosas on olnud pehmenduseks lambavilla. Teine kinnas on väiksem ja sellel puudub pehmendus, nahk on pandud mitmekordselt. Selle tõttu oli väiksema kindaga löömine valusam kui suuremaga, milles oli lööki absorbeeriv pehme siseosa.

Arheoloog Andrew Burley sõnul on ta näinud poksikindaid mitmete Vana-Rooma kujude kätes, kuid ta ei olnud varem näinud sellest ajastust pärit säilinud poksikindaid.

Vindolandast on leitud 20 000 nahast eset, millest enamik on jalatsid või nende osad.

Vana-Rooma väejuht Julius Caesar tungis Britannia kagurannikule 55. aastal eKr, üritades Rooma impeeriumit laiendada. Seal elanud hõimud pidasid vallutajate vastu paarsada aastat võitlust.

Keiser Hadrianuse, kes valitses 117 – 138 pKr, käsul kerkis Põhja-Inglismaale võimas kivivall, mis pidi Rooma poolt vallutatud alasid kohalike hõimude rünnakute eest kaitsma. Roomlased lahkusid Briti saartelt viienda sajandi alguses.

Hadrianuse vall FOTO: Doug Houghton/Doug Houghton / Topfoto