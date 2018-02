Draamasse kistud Brigitte S. Hunt: ekskuti uus pruut müüb kingitud riideid

Brigitte postitus algas sellega, et telestaar avaldas selle, kuidas tema sõbranna oli vägivaldses suhtes, mis lõppes kohtuga. Nüüd on aga ilmnenud, et Brigitte sõbranna eksmehe uus pruut müüb sõbrannale kingitud riideid avalikult Instagramis.

Loole annab värvi juurde ka see, et Brigitte sõbranna sõnul ootas tema eksmees, et naine lahkuks kodust ja tungis seejärel tema elamisse, et omal jõul ära võtta kõik naisele varasemalt kingitud esemed. Sealhulgas oli ka iPhone 10 ning mitmed kleidid.