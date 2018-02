Raadio Elmar pikaaegne juht võttis vastu uue ootamatu väljakutse

Owe Petersell on botaanikaaias töötanud üsna lühikest aega, ent kuna looduse teema on meest alati huvitanud, on ka töö huvipakkuv.

Kuidas aga sattus varem raadios töötanud Owe just botaanikaaeda? «Tegelikult on see täiesti loogiline jada,» sõnas mees. «Kui ma raadiost lahkusin, siis ma ütlesin kuskil intervjuus, et ma võiksin vabalt töötada botaanikaaias».

Peale seda avaldust võttis mehega kohe ühendust botaanikaaia värske direktriss ning pärast mitut kohtumist oli mehel uus töökoht olemas. Owe toimetab nüüd botaanikaaias kommunikatsiooni ja turunduse valdkonnas.