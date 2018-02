Florida koolitulistamises hukkunu võeti postuumselt USA kuulsasse sõjaväeakadeemiasse

Elu kaotas ka 15-aastane Peter Wang, kes sai väljaõpet USA sõjaväe noorte koolitusüksuses US Army Junior Reserve Officer's Trainin Corps (JROTC), teatab bbc.com.

JROTC on USA sõjaväe ja koolide ühisprogramm neile keskkoolinoortele, kes on huvitatud tulevikus õppima sõjakoolides ja saama ohvitserideks.

Veel kaks Parklandi Marjory Stoneman Douglas High Schooli tulistamises hukkunud õpilast, Alaina Petty ja Martin Duque said selle medali. Ka need õpilased osalesid USA sõjaväe noorte koolitusprogrammis.

Peter Wang kandis 14. veebruaril, mil tulistamine toimus, sõjaväevormi. Pealtnägijate kinnitusel käitus see õpilane nagu tõeline sõjaväelane, aidates kaasõpilasi kuulide eest põgeneda ja hoides neile põgenemiseks ust lahti. Just ukse lahti hoidmise ajal sai Wang surmavalt vigastada.

Parklandi koolis korraldas veresauna selle kooli endine õpilane, halva käitumise pärast välja visatud Nikolas Cruz, kellel on kodus suur relvaarsenal. Cruzi kasuvanemad James ja Kimberly Snead sõnasid politseile, et relvi hoiti relvakapis luku taga ja võti oli isa arvates vaid temal, kuid pärast tulistamist ilmnes, et Nikolas oli lasknud valmistada võtme koopia.