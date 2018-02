Balil tegevvulkaani kraatrisse kukkunud naine jäi ellu ja ta päästeti

Conway ja Agache lendasid koos kannatada saanud naisega haiglasse. Läbivaatamisel ilmnes, et naisel oli kukkumise tagajärjel tekkinud lülisambavigastus, paaris roides olid mõrad ja ta oli saanud raske koljuluu vigastuse.

Bali arstide sõnul vajab see naine pikaajalist ravi, kuna tal tekkis sisemine verejooks ja tal on mitu luumurdu.

Bali Baturi vulkaani kõrgus on 1717 meetrit, koosnedes kahest kontsentrilisest kaldeerast.

Baturile on võrreldes teiste Bali vulkaanidega lihtne ronida ning selle tõttu on see seljakotimatkajate ja turistide seas populaarne.