Buduaar Meedia leidis uue omaniku: Buduaari ootavad ees põnevad uued ajad ja uus hingamine

Buduaar Meedia on juhtiv naiste sihtrühma meediaettevõte, mis on turul tegutsenud enam kui 12 aastat ja mille peamised tegevusalad on naistele suunatud meelelahutusportaali Buduaar.ee haldamine, paberajakirjade Buduaar ja Buduaar Teen kirjastamine, kauplemisplatvormi Bturgopereerimine ning naistele suunatud trükiste kirjastamine ning ürituste korraldamine. Sealhulgas suurima ja staažikama taaskasutuse ostupeo korraldamine Buduaari turg LIVE.

«Investeerime väga tugevasse ettevõttesse, millel on suur kasvupotentsiaal,» sõnas TV3 tegevjuht Priit Leito. Lisaks ütles mees: «Buduaaril ja TV3-l on palju kokkupuutepunkte ning tänu sellele tekib palju uusi võimalusi ja sünergiat».

«Olen Buduarile juba mõnda aega sobivat kosilast otsinud ning TV3 on parim võimalik kosilane. Buduaari ootavad ees põnevad uued ajad ja uus hingamine. Mul on hea meel, et saan jätkata firma tegevjuhi ja juhatuse liikmena, sest uusi ideid on palju, mida tahaks hakata realiseerima,» kommenteerib Buduaari Meedia tegevjuht ja haldusfirma MRG Creatives OÜ omanik Marge Tava.