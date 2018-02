Naine pani töökoha WCs meeste pissuaaride juurde WC-paberi rullid, tekitades meestes naerulaviini

Mehed tegid koristatud WCst foto, mis pandi Redditisse. Pildil on näha pissuaari, mille juures seinal on metallosa küljes WC-paberi rull.

WC-paber FOTO: Caro / Gabriele Krass/Caro / Gabriele Krass/Scanpix

Redditi kasutaja Martinjbell kirjutas: «Meie naiskolleeg ei saa aru, miks me tema üle naerame. Põhjus selles, kuidas ta meeste WCd koristas ja mida ta sinna riputas».

Pissuaarid FOTO: Caro / Bastian/Caro / Bastian/Scanpix

Pilt sai ööpäeva jooksul pärast ülesriputamist 1400 kommentaari, milles naise ettevõtmist toetati või ta üle naerdi.

Martinjbell teatas veel: «Kõige naljakam on see, et ta pani WC-paberi rulli iga pissuaari juurde».

Pissuaar ja WC-paber FOTO: Reddit

Üks Redditi kasutaja teatas, et see naine mõtles vaid head, kui pani WC-paberi ja puhastas pissuaare.

Naised, kes nägid fotosid pissuaaridest koos paberirullidega teatasid, et nad ei saanud aru, mis fotol valesti on ja miks mehed naeravad.

«Nii minul kui veel mõnel teisel naisel kulus aega, et saada aru,» teatas üks naine.

Talle vastati, et tegemist on pissuaaridega ja mehed ei kasuta pärast urineerimist WC-paberit ning seega on WC-paber seal nagu võõrkeha.

Veel arutati teemal, miks on pissuaaride juures WC-paberi hoidmiseks mõeldud paberihoidjad.

Paljud mehed vastasid, et tegemist ei ole paberihoidjaga, vaid mingi suvalise konksuga.

«See ei ole kindlasti WC-paberi hoidja. See konks on selleks, et sinna riputada mobiiltelefon ja teha urineerimise ajal Skype’i kõnesid,» teatas üks irvitaja.

Teine lisas, et tegemist on konksuga, kuhu saab riputada pissimise ajaks äravõetud särgi või pintsaku.

Veel üks kommentaar oli, et see konks või hoidja on käega kinnihoidmiseks, et mehed urineerides pikali ei kukuks.