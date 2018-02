Marko Reikop oma kiiksust: minust on saanud põdravaatleja

Naistelehes on uus ja põnev intervjuu Marko Reikopiga, kes on eestlastele teada-tuntud telemees ning eriti hästi on mees tuntud «Ringvaate» saatejuhina. Lisaks tunnustas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid meest Valgetähe V teenetemärgiga.