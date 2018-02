Elusalt maetud naine püüdis 11 päeva edutult kirstust välja saada

Kui kirst lõpuks lahti tehti, siis avastati naise käel ja peas olevad haavandid. Ka kirstu ääres olid kraapimisjäljed. See viitab sellele, et naine püüdis meeleheitlikult kirstust välja saada. Ta võitles viimase hingetõmbeni.

Kohalik elanik Natalina Silva ütles kohalikule meediale, et ta kuulis mausoleumist, midagi mis kõlasid kui summutatud karjeid. «Kui ma läksin päris mausoleumi juurde, kui ma seisin selle ees, siis ma kuulsin seest põmmutamist, nagu keegi peksaks vastu seinu,» rääkis naine. «Ma mõtlesin aluses, et kohalikud lapsed, kes kalmistu lähedal mängivad, teevad mingit rumalat nalja, aga siis ma kuulsin seest kahte sügavat oiet. Pärast seda muutus kõik vaikseks,» lisas Natalina Silva.

Almeida dos Santos õde Isamara sõnas: «Me ei taha ühtegi arsti süüdistada, me ei taha tüli valmistada. Aga me olime selle olukorra tunnistajaks ja pole võimalik, et inimene on 11 päeva maetud ja ta keha on ikka soe.»