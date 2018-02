Modell Blac Chyna seksivideo lekkis internetti

Videos on kuulda, kuidas mees sosistab naisele, et ta «näeb hea välja».

Naise tuttav sõnas, et see võib tema karjäärile halvasti mõjuda.

Kui see vastab tõele, siis on see natuke irooniline, sest Blac Chyna, pärisnimega Angela Renée White, lapse isa Robi õde Kim Kardashian seksivideo tegemisega just kuulsaks saigi.

Blac Chyna FOTO: AFF/PA Images/Scanpix

«Ta just sõlmis suure lepingu ühe lastefirmaga,» sõnas allikas. «Ta ei uskunud, et mees võiks selle video kuhugi postitada.»

Vaid minutid pärast seda, kui video Twitterisse postitati, nõudis naise tiim sotsiaalmeedia kanalilt, et see maha võetaks. Praegusel juhul see enam sealt leitav ei ole.

Blac Chyna oli pikalt koos Kardashiani klanni ainukese meessoost võsukese Rob Kardashianiga ja sai temaga ka tütre, kellele pandi nimeks Dream.