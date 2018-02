Tartust pärit kaunitar lööb Londoni moenädalal laineid

Tamara Orlova-Alvarez on varem tuntud kirjanikunime all Tamara Dumas. Neiu on mänginud ka filmis «Crossing Over», mis oli esimene täispikk film režissöörilt ja produtsendilt Mark Haldorilt.

Peale õenduse eriala õppimist Tartus kolis Tamara lühikeseks ajaks Tallinnasse ja sealt Londonisse. Tamara alustas modellindusega Eestis olles. Kaunitar tegi erinevaid reklaamfotosid ja catwalk showsid. Peale Londonisse kolmist soovis neiu omale aga tõsisemat karjääri.

«Modellindus on nagu jalgrattaga sõitmine. Kui sa selle ära õpid, siis see on alati meeles,» sõnab Tamara Orlova-Alvarez. Tema fotod on ilmunud muuseas ka ajakirjas British Vogue aastal 2016.

Tamara tundis tegelikult tänu oma ajakirjanikutööle juba varem mitmeid disainerid isiklikult ja tänu koostööle kuulsuste fotograafi ja kirjastajaga Joa Alvarez’iga soovitati tal tulla castingule.

Tamara ütleb: «Mul on tavaliselt väga-väga kiire Fashion Weeki ajal. Vahel kajastan ma kuni kaheksat erinevat esitlust ja ettekannet päevas Ikon London Magazine jaoks ja see võib olla väga väsitatav.» Seega seekordsel moenädalal oli kaunitar väga rõõmus, et sai teha hoopis midagi muud vahelduseks.