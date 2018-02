Mõistatusvideo: mitu hüpikgaselli on pildil?

73-aastase mehe teatel vaatasid ja liikusid need loomad ühes suunas, tekitades temas uudishimu, et kui palju neid on, teatab The Sun.

«See vaatepilt oli erakordne ja ma jäädvustasin selle. Nägin, et hüpikgasellide kari on väga suur, kuid osad neist olid üksteise lähedal, moodustades tuumiku ja selle ma jäädvustasin. Mind huvitas, mitu gaselli pildile jäi,» selgitas Raubenheimer.

Ta lisas, et on ka varem oma loodusretkedel hüpikgaselle jäädvustanud, kuid varem ei ole ta näinud suurt karja, milles olevad loomad liiguvad samas suunas.

Mehe sõnul on pildil olevat loomade kokkulugemine paras mõistatus, sest osa hüpikgaselle on teiste ees, varjates kaaslasi.

Raubenheimeri teatel on õige vastus, et pildil on 68 hüpikgaselli.

Hüpikgasellid FOTO: Ed Raubenheimer / CATERS NEWS/Caters News Agency/Scanpix

Hüpikgasell (Antidorcas marsupialis) on imetaja veislaste sugukonnast ja gasellaste alamsugukonnast. Need loomad elavad Aafrika lõuna- ja edelaosas. Hüpikgasell, kes on Lõuna-Aafrika rahvusloom, on saanud oma nimetuse hüpleva liikumisviisi järgi.

Selle liigi esindajad elavad kuivades lagerohtlates karjadena, toitudes rohust ja palju vett sisaldavatest taimelehtedest, suutes selle tõttu pikka aega joomata vastu pidada.

Nii isas- kui emasloomadel on sarved. Hüpikgasellide pikkus on 1,5 – 2 meetrit, kõrgus 70 – 90 sentimeetrit. Isased kaaluvad 33 – 48 kilogrammi ja emased 30 – 44 kilogrammi.