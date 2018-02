Jaapanlasest «beebitehasemees» võitis kohtus 13 lapse hooldusõiguse

28-aastase Shigeta 13 last tõid Tais ilmale surrogaatemad, kes lastest vastavalt lepingule loobusid, teatab AFP.

Üheksa tailannast surrogaatema poolt sünnitatud last

Tai politsei leidis 2014. aastal Bangkokist Shigeta korterist üheksa last, kellele tehtud DNA-test näitas, et nende isaks on nimetatud jaapanlane.