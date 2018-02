Video: allveearheoloogid võisid leida maailma kõige rikkama piraadi Samuel Bellamy säilmed

1689. aastal sündinud «Black Sam» Bellamy ja ta meeskond olid vallutatud laeva, kullalastis olnud Whydahi 1717. aastal Põhja-Ameerika Uus-Inglismaa ranniku lähedal, kui nad sattusid tormi, mis enamikule meeskonnaliikmetest saatuslikuks sai ja laeval olnud varanduse merepõhja viis, teatab The Telegraph.

Nimetatud laev lasti vette 1716. aastal ja see kuulus Sir Humphrey Morice'ile, kes kasutas alust nii orjade kui kulla transportimiseks Inglismaa Põhja-Ameerika kolooniatesse.

Allveearheoloogid leidsid Bellamy varanduslaeva vraki Massachusettsi Cape Codi neeme lähistelt 1984. aastal. Allveearheoloogid on aastate jooksul jätkanud leiukoha uurimist ja arvatakse, et pinnale toodud luustike seas on kurikuulsa kapten Bellamy oma.