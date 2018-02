Vau-efekt: Karin Rask kannab presidendi vastuvõtul kleiti, mille kangas on 30 aastat vana!

Õhtukleit, mis õmmeldakse tuttava ateljees, on eripärane just õmblemiseks kasutatava riide pärast. Tuleb välja, et kangas, mida kasutatakse kleidi tarbeks, on lausa kolmkümmend aastat vana! Lisaks laseb naine selle õmmelda ikka Kalamaja Printsessile omases võtmes.