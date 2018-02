Pyeongchangis Ungarit esindav ameeriklannast freestyle suusataja sattus naerualuseks

USA meedia teatel unistas Swaney olümpiamängudele pääsemisest, kuid ta on liiga vilets, et oleks saanud sinna USA koondise koosseisus.

Swaney ei loobunud unistusest, et ta pääseb taliolümpiale ja selleks migreerus Venezuelasse, kus hakkas freestyle suusatamist harrastama. Enne olümpiat esitas ta Ungari olümpiakomiteele avalduse, et ta võetaks Ungari olümpiakoondisse freestyle suusatajana ja ta avaldus rahuldati.

Kanali CBS andmetel on 33-aastane ameeriklanna on lõpetanud maineka Harvardi ülikooli ning ta oleks saanud teha korraliku akadeemilise karjääri, kuid millegipärast tahtis ta iga hinna eest olümpiale, kuhu tal tema oskuste juures tegelikult asja ei ole.

«Swaney on naerukoht, ta isegi ei ürita võistelda, vaid on olümpial nalja tegemas. Ta on olümpiakloun,» teatasid kanali CBS spordikommentaatorid.