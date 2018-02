Jennifer Lawrence loobub aastaks näitlemisest

27-aastane staar teatas, et võtab näitlemisest aja maha vähemalt 12 kuuks, et võidela korruptsiooni vastu ja meelitada rohkem noori inimesi poliitikasse.

Jennifer Lawrence on tuntud oma poliitilise aktivismi poolest. Ta on olnud eestkõneleja Hollywoodi palgalõhe teemal ning ühines möödunud kuul naiste marsiga Los Angeleses, et võidelda võrdõiguslikkuse eest.