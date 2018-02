Eino Baskini lesk: lavastaja Tiit Ojasoo ei ole oma vigadest midagi õppinud

Baskini lesk Veera Tolli-Baskin rääkis saates NO teatri juhist Tiit Ojasoost, kelle ümber on viimasel ajal olnud palju skandaale. Veera peab andestamisjutu all silmas Ojasoo peksmisjuhtumit, mida vabariigi president kutsus lavastajale andeks andma.

«Me tulime koju pool 4 hommikul. Kell 10 hommikul helistab Saar Einole ja palub tal teatrisse kohale tulla, teades, et inimene on meeletult väsinud ja haige. Eino läks, ei ole teda tund, ei ole teda kaks. Ja siis kui hakkas peaaegu kolm tundi täis saama, panin riidesse, et minna teatrisse, et midagi on juhtunud. Hakkan uksest välja tulema ja Eino hoiab kella peal kätt. Ta oli näost hallikas-sini-valge. Ta ei öelnud mitte midagi, läks kööki ja hakkas nutma,»kirjeldas lesk.