Staarmeikar Katrin Sangla kiidab Evelin Ilvese välimust EV aastapäeva ballidel

Meigikunstnik Katrin Sangla rääkis, et naersid koos Evelin Ilvesega, et EV ball on nõudlik üritus nagu profisportlase sooritus – kõik peab olema veatu. Sangla on selle päeva puhul varem meikinud ka varasemat esileedit Helle Meri.

Kes teeb aga meigi meie presidendile Kersti Kaljulaiule tänavu? Igatahes on see suur väljakutse. «Ei tasu unustada, et see on ikkagi telesaade,» toonitab meikar Katrin Sangla intervjuus Anne Stiilile.