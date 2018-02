Prantsuse rokkari Johnny Hallyday lapsed võtsid ette kohtutee, kuna ei saanud isa suurest pärandist mitte midagi

«Kallis isa, nüüd on sinu lahkumisest möödunud kaks kuud. Igatsen sind väga ja samas oled sa ikka minguga. Sain mõni aeg tagasi teada, et oled oma testamendist nii minu kui Davidi välja jätnud. Mõned kuud enne sinu surma me einestasime koos ja sa küsisid, et millal ma lapse saan. Mida ma saan anda sinust edasi oma lapsele? On palju vastamata küsimusi, esmalt see, et ma ei saanud sinuga hüvasti jätta. Kuid ma tean, et sa ei oleks meid, oma lapsi, mitte kunagi pärandusest ilma jätnud. Tean, et sa oleksid tahtnud, et pärand jääb perekonda ja selle tõttu võtsin ette kohtutee,» kirjutas Laura Smet mälestuskirjas.