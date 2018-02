Video: Džomolungma kohal nähti taldrikukujulist lendavat objekti

Selle jäädvustas juba 2012. aastal mägironija ja dokumentaalfilimide režissöör David Breashears, kelle sõnul ei saanud olla tegemist drooni või helikopteriga, kuna need lennumasinad ei lenda nii kõrgel kui see objekt, teatab Daily Mail.

Breashears jäädvustas Džomolungmas kliimasoojenemise mõju liustikele, kui ta kummalisust märkas. Filmitegija pani 477 fotost kokku suure foto, mille piltidel on ka see tundmatu lendobjekt.

Pildiseerial on samuti näha kümneid alpiniste, kellest osa on baaslaagris ja osa teel tippu või sealt alla tulemas.

Ufoloogid ja vandenõuteoreetikud on juba pikka aega spekuleerinud, et Džomolungma juures, Hiina ja India vahel on ala, mis on sarnane USA kuulsa Ala 51, kus väidetavalt on salajane sõjaväebaas, milles on maaväliseid objekte.