Galerii: selgus Eesti Laul 2018 finalistide esinemisjärjekord

Žürii ja publikuhääletuse tulemusel pääsesid eile finaali Nika lauluga «Knock Knock», Frankie Animal «(Can't Keep Calling) Misty», Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) lauluga «Young» ja Evestus lauluga «Welcome to my world». Rahva häältetulemusel pääsesid viiendana finaali Eliis Pärna ja Gerli Padar lauluga «Sky».



Esimesest poolfinaalist pääsesid edasi Iiris & Agoh «Drop That Boogie», Stig Rästa «Home», Elina Nechayeva «La forza» ja Sibyl Vane «Thousand Words». Rahva häälte tulemusel pääses viiendana finaali Vajé, «Laura (Walk With Me)».



Finalistide esinemisjärjekord on: