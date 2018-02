Pyeongchangi taliolümpia jäätantsuvõistluse kõige popim pala on «Despacito»

Sotsiaalmeedias kirjutati, et Pyeongchangi taliolümpia jäätantsu tegelik võitja on Ladina- Ameerika poppala «Despacito».

««Despacito» oleks tulnud olümpial keelata, see pala on liiga levinud, et selle järgi saaks korralikku jäätantsu teha,» arvas USAs Wisconcinis elav Jessie Opoien.

End Curlinguks nimetav isik kirjutas oma tviidis, et selle laulu valinud iluuisutajad on vist «geeniused», kellel mingist teistsugusest muusikast aimu ei ole.

Veel mitmed lisasid, et «Despacito» on nakkav ja selle peast välja saamine on keeruline, kuna tegemist on lihtsa ja meeldejääva poplauluga.