Galerii! Vaata, millised vapustavad kleidilõiked sahisesid BAFTA punase vaiba galal

Briti Filmiakadeemia tunnistas parimaks filmiks «Kolm reklaamtahvlit linna servas» («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»).

Parima filmi auhinnale kandideerisid veel «Vee puudutus» («The Shape of Water»), «Süngeim tund» («Darkest Hour»), «Dunkirk» ja «Kutsu mind oma nimega» («Call Me by Your Name»). «Kolm reklaamtahvlit» sai ka auhinna kui parim Briti film.

Parimaks režissööriks tunnistati Guillermo del Toro filmi eest «Vee puudutus».