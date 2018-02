Kas Beckhamite võsuke eelistab ema rohkem?

Hiljuti postitas Victoria Beckham oma Instagrami üsnagi omapärase foto. Fotol poseerib ta koos oma poja Brooklyniga, kelle kehal ilutseb pirakas tätoveering. Südamekujuline tätoveering, mille sisse on kirjutatud «ema» asetseb noormehe käel. Tundub, et Brooklyni näol on tegemist täieliku emme-pojaga.