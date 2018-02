Kaubalaeva meeskond kasutas mereröövlite vastu keskaegseid meetmeid, kuuma õli ja keeva vett

Meeskond saatis Filipiinide merepäästele teate, et nad sattusid piraatide rünnaku alla.

Meremehed sõnasid hiljem meediale, et neile meenus, kuidas keskajal kindlusi kaitsti ja nad arvasid, et suudavad sellisel viisil ka oma laeva kaitsta.

Filipiinide ja Austraalia meedia teatel tulistasid mereröövlid laeval olnute pihta, paar kaubalaeva meeskonnaliiget said kergelt vigastada.

Kapten andis kokale ja ta abilistele käsu keeta nii palju kuuma vett ja kuumutada õli, kui võimalik. See kallati piraatidele kaela,vigastada saanud mereröövlid tõmbusid tagasi ja kaubalaev sai seilata sihtkohta.

Arvatakse, et piraadid tahtsid mõned meremehed pantvangi võtta, et nende elu eest siis suurt lunaraha nõuda.

Filipiinide rannavalve avalikustas fotod kangelaslikest meremeestest ja nende laevast, millel on näha kuuliauke.

«Meil on hea meel, et meeskond suutis mereröövlitele vastu astuda, kasutades selleks käepäraseid vahendeid,» sõnas Filipiinide rannavalve juht, leitnant Carlito Galvez.

Merendusorganisatsioonide teatel on maailma eri piirkondades piraadirünnakud vähenenud, samas on Filipiinide ja Indoneesia lähedased merealad piraadimagnetid, kuna saarestikes on võimalik kiiresti rünnata.