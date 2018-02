Oma filmidebüüdi tegi ta aastal 1997 filmis «Nowhere». Läbimurde tuntud Hollywoodi näitlejate hulka tõid talle 1999. aastal linastunud filmid «Kuum pirukas» ja «Tabamatu ilu». Nüüd võib 39-aastast kaunitari näha Daniel Powelli ja Elizabeth Rohrbaugh´i kirjutatud filmis «Becks», kus Suvaril on täita peaosas mängiva Lena Halli tüdruksõbra roll.

Ameerikas, Rhode Islandis sündinud näitlejanna Mena Suvari isa on hinnatud psühhiaater Ando Ivar Süvari, kes on Pärnust pärit, aga sattus sõjakeerises Ameerika Ühendriikidesse. Kuulsa näitlejanna emapoolsed juured ulatuvad Kreekasse. 13-aastasena alustas Mena modellikarjääri reklaamides. Ta oli viis aastat modelliks New Yorgis asuvas agentuuris Wilhelmina Models. Samal ajal mängis ta mitmetes telesarjades kõrvalosi. Hiljem kolis ta Californiasse, kus ta lõpetas 1997. aastal Burbankis asuva Providence'i keskkooli.