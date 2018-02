Elvise tütar on üüratutes võlgades

Lisa Marie Presley on praegu käimas kohtulahing enda abikaasa Michael Lockwoodi, kellega ta on kümme aastat abielus olnud. Mees nõuan Presleylt kohtu teel välja abikaasatoetused ning advokaaditasud.

Presley aga esitas kohtule dokumendid, kus tuleb ilmsiks tema kolossaalne võlg. Erinevate kulutuste tulemusel tekkinud võlg on kujunenud viimase kolme kümnendi jooksul. 50-aastasel Presleyl on praegu kasutatavat raha vaid 20 tuhande dollari ulatuses.

Kohtudokumentides tuleb välja, et naise võlgades on osaliselt süüdi tema eelmine finantsnõustamisfirma Prudential Financial Management, kelle Presley on ebakompetentsuse tõttu samuti kohtusse kaevanud.