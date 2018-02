Popstaar Kylie Minogue ei saa enam kunagi lapsi

Poplaulja Kylie Minogue on teinud särava muusikukarjääri ja võidelnud raske haigusega ning näeb tänaseni võrratult kaunis välja. Vaatamata oma kuulsusele, rikkusele ja kõigile oma saavutustele, on staar tegelikult õnnetu. Selgus, et staar on salamisi alati omale last soovinud, ta lihtsalt ei saa.