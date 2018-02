Homoseksuaalne iluuisutaja soovib olla gei-iidol noortele

Peale selle, et Ripponist sai tänavu esimene avalikult gei Ameerika olümpiasportlane, võitis noormees tiimivõistlusel pronksmedali. Medali pühendas Adam oma emale ja näitleja Reese Witherspoonile. See, et noormees on avalikult homoseksuaalne, ei ole tal takistanud rahvusvaheliselt edukat sportlase karjääri teha.