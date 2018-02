Toidupoe juhataja vallandati teismelise töötajaga seksimise tõttu

Kui Fox ei soovinud meediaga suhelda, siis Caitlyn Kirby, keda on hakatud kutsuma ka Norwichi Kim Kardashianiks, sõnas, et tal on kogu asja pärast piinlik. «See kõik juhtus emotsiooni pealt. Neville on minust palju vanem ja ta oleks pidanud paremini teadma, aga mina ju samamoodi. Kõige enam on mul kahju tema partnerist. Tema on sellest kõigest vist äärmiselt šokeeritud,» rääkis Kirby.