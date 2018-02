Kas Brigitte Susanne Hunt on ikka oma ülemusse armunud?

«Mida teha!? Ma olen oma ülemusse armunud, kuid ei oska talle seda selgeks teha... Igasugune abi on oodatud,» kõlas abipalve tütarlapse Facebooki kontol. Fännid kahtlustasid tookord, et tegu on lihtsalt naljaga: mõni ulakas sõber äkki logis salaja Brigitte Susanne asemel tema Facebooki sisse.

Kuid kaunitar ei ole oma pihtumust siiani ära kustutanud, postitus on täies hiilguses tänaseni Brigitte Susanne Facebooki seinal ülal. Kas see tähendab, et Brigitte Susanne, kes tänaseni on vallaline, on tõesti armunud oma raadiojaama Power Hit Radio bossi?