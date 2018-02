Kentsakas lugu! Martti Hallik ja Liina Ariadne proovisid kätt lapsevanematena

Nimelt hoiavad noored võistlusel oma sugulase last ning naudivad õhtut. Lapsehoidmise kõrvalt jõuavad noored aga kaasa elada ka oma lemmikutele. Seekordses finaalis on noorte favoriidid: räppar Metsakutsu looga «Koplifornia»; Karl-Kristjan & Karl Killing (ft. WATEVA) «Young». Ent see pole veel kõik! Kuna noored soovivad, et Saku Suurhallis oleks lõbus ja huvitav, elavad noored kaasa ka Elina Nechayevale, kes esines Eesti Laulu eelmises poolfinaalis looga «La forza».