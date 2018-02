Erich Krieger: Eestit esindab finaalis tänase poolfinaali võitja

Kes siis võidab tänase saate? «Karlid on vägevad poisid. Neil on vägev laul,» vastas Krieger. «Noored tahavad vägevat. Seitse kaheksa aastat tagasi oleks see tõeline maailma hitt olnud.»

Aga Karlide kõrval toob Krieger ühe favoriidina välja ka Rolf Roosalu.

«Väga hea laul on Rolf Roosalul. Laul on hea ja kõik on hea. Show on võimas ja tema backid on head,» sõnas Krieger.

Kriegeri vastus tuleb natuke üllatavana, kuna Marju Länik on justkui rohkem tema eakaaslane.

«Marju on samal tasemel nagu Ivo Linna eelmisel aastal. Ta sai juurde hea hiti. See ei ole õige, et tema peaks võitma, sest see ei ole sellisel tasemel lugu nagu Rolfil ja Karlil. Marjul on kindlasti hea meel, et ta tegi sellise fenomeni nagu Ivo eelmisel aastal,» ütles Krieger.

Paljude muusikaekspertide ja tavakuulajate jaoks on Stig Rästa või Elina suurfavoriidid. Erich Krieger aga seda ei arva.