Eurovisiooni fännid: Girls in Pearls meenutab kaheksakümnendaid

William Lee Adams ja Deban Aderemi on väga kriitilised, sest neil on enda arusaam sellest, missugune peaks olema üks Eurovisiooni laul.

Blogi eestvedajad William Lee Adams ja kaasautor Deban Aderemi FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Williamile laul ei meeldinud ja ta ütles, et see on uimane ja väga lounge'ilik.

Deban aga kiitis laulu ja ütles, et see on kõikidest kuulatutest kõige parem.