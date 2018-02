Eurovisiooni fännid: ma kujutan ette, et Metsakutsul oleks kui žilett ketina kaelas

William Lee Adams ja Deban Aderemi on väga kriitilised, sest neil on enda arusaam sellest, missugune peaks olema üks Eurovisiooni laul.

Williami ja Debani arvamus Metsakutsu räpi kohta jäi lühikeseks. Nad ütlesid, et laulul on meeldivat agressiivsust, mis neile meeldib, ja kuigi räpi meloodia on unikaalne, ütleb nende filosoofia, et räpp ei tohiks olla muus keeles kui inglise.