Eurovisiooni fännid: Eliis Pärna ja Gerli Padari laul on väga uimane

William Lee Adams ja Deban Aderemi on väga kriitilised, sest neil on enda arusaam sellest, missugune peaks olema üks Eurovisiooni laul.

William ja Deban tõid Pärna ja Padari laulu «Sky» juures paralleele mõne West Endi muusikaliga. Deban sõnas, et laul on sellises tempos, mis justkui räägiks mõnda lugu,. William lisab, et teda ei huvita see lugu, kuna laul on nii unine ja uimane.