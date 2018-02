Eurovisiooni fännid: Frankie Animal teeb lounge'i muusikat

William Lee Adams ja Deban Aderemi on väga kriitilised, sest neil on enda arusaam sellest, missugune peaks olema üks Eurovisiooni laul.

Frankie Animali laul «Misty» aga seda ei ole. Kuigi nad ütlevad, et solistil on hea lauluhääl, siis on laul väga vaimuvaene ning hindajatele tundus, et justkui oleks keegi neid sundinud kolme nõutud minutit täitma ja sellepärast ei tulnud laul ka asjalik välja.