Vaata ja imetle! Toitumisnõustaja Erik Orgu leidis endast noorema silmarõõmu

Erik Orgul on selja taga kahe aasta pikkune abielu peronaaltreener Kati Orguga, mis sai lõpu 2016 aastal. Kuigi mehel on nüüd uus silmarõõm ei ole mees nõus detailidesse laskuma, vaid kinnitab olukorda napisõnaliselt.

Tähelepanelikul piidlemisel on võimalik märgata, et Orgu uus silmarõõm ja endine kaasa Kati on hämmastavalt sarnased.