Martin Saare kaasa mehe kuulsatest eksidest: tänu Inesele on Martin see, kes ta täna on

Lisaks on avalikkusel tekkinud huvi ka Ingridi eraelu vastu, sest kaunis naine on koos kuulsa kunstniku Martin Saarega. Kroonikas arutleb noor näitlejanna pisut oma suhte üle Martiniga, aga ka varem mehe ellu kuulunud kuulsate naiste üle. «Tänu Inesele on Martin see, kes ta täna on,» sõnab Ingrid mehe eksnaise, lauljanna Eda-Ines Etti kohta.