Rootsi meedia: ajakirjaniku mõrvas süüdistatav Madsen teatas tapmisplaanist oma kallimale

46-aastane Madsen selgitas sõnumites detailselt, et ta teeb seda allveelaevas UC3 Nautilus ning ta viib allvelaeva tapmiseks vajalikud vahendid. Samuti on tal olemas plaan, kuidas vabaneda surnukehast ja tapmispaigast, milleks on allveelaev.

Peter Madseni allveelaev UC3 Nautilus FOTO: Johan Nilsson/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Madseni kallim sai mehelt sõnumi ka 10. augustil 2017 vaid mõned tunnid enne seda, kui 30-aastane Wall Kopenhaagenis Madseni allveelaevale astus.

Kim Wall FOTO: TOM WALL/AFP/Scanpix

Kim Walli sõbra May Jeongi teatel jõudis ta Madseni kallima jälile ja kohtus temaga Kopenhaagenis, saades temalt teada Madseni sõnumitest. Madseni kallim ütles, et ta ei saanud sõnumeid saades aru, et mehel on tapmisega tõsi taga. Jeongi sõnul on naisel kahju, et Madsen Walli tappis ja ta tunneb selle tõttu ka endal süüd lasuvat.

«Ma vajasin ühe projekti elluviimiseks motivatsiooni ja palusin Madsenil end ähvardada või midagi kohutavat teatada. Ta tegigi seda, kuid ma ei arvanud, et ta teeb nii ka päriselus,» lausus naine.

Naise teatel olid Madseni sõnumid alguses seksile viitavad, kuid siis sisu muutus.

Peter Madsen FOTO: Hougaard Niels/AP/Scanpix

«Ta teatas, et tahab oma allveelaevas mõrva toime panna. Ta kirjutas, et kasutab selleks mitut tööriista ja abivahendit, kuid ma ei pidanud seda plaani reaalseks. Madsen tahtis kutsuda allveelaevale inimese, kelle ta tapab ja kelle surnukeha tükeldab. Miks ta valis Kim Walli, ma ei tea,» sõnas Madseni armuke.

Taani meedia teatel kasutatakse Madseni poolt kallimale saadetud sõnumeid kohtus tõendusmaterjalina.

Wall ja ta elukaaslane, taanlasest disainer Ole Stobbe korraldasid 10. augustil 2017 lahkumispeo, kuna nad pidid mõned päevad hiljem asuma elama Hiinasse Pekingisse.

Kim Wall FOTO: Twitter.com

Wall kontakteerus Madseniga 2017. aasta algusest ja küsis, kas saab temaga intervjuu teha. Madsen ei vastanud kohe, vaid alles 10. augustil 2017, et ta ootab Walli oma allveelaevale, kus saab ka intervjuu teha.

Wall arutas oma elukaaslasega, et kas ta peaks ikka minema lahkumise eelselt ja peo ajal Madseniga intervjuud tegema. Nad leidsid, et mitte iga päev ei saa miniallveelaevaga sõita ja nii Wall läkski intervjuud tegema teadmata, et ta elu lõpeb varsti. Wall lubas mehele ja sõpradele, et on paari tunni pärast tagasi.

Peter Madseni ehitatud allveelaev UC3 Nautilus. Pardal on näha nii Madsenit kui Walli. Pilt on tehtud 10. augusti 2017 õhtul FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Kui teda aga südaööks ei olnud, teatas Walli elukaaslane ta kadumisest politseisse ja naist hakati otsima.

Leiti Madseni uppunud allveelaev ja merehädas Madsen, kes päästeti, kuid mitte Walli.

Hiljem leiti Walli kehaosad, mille krimilaboris uurimine kinnitas, et need kuuluvad Wallile.

Madsen on seni jäänud jutu juurde, et allveelaevas toimus õnnetus, mis ajakirjanikult elu võttis ning ta ei tapnud Walli.

Peter Madsen FOTO: SCANPIX DENMARK/REUTERS/SCANPIX

Allveelaevniku teatel korraldas ta Wallile merematuse, tükeldades ta surnukeha ja heites osad merre.

Taani mereväe sukeldujad leidsid Madseni allveelaeva, see toodi pinnale ja uuriti. Laevast leiti veretöö jälgi, samuti mõrvaga seostatavaid esemeid.

Madsenile esitati süüdistus Walli tapmises. Kohus ta üle algab 8. märtsil ja karistusotsus langetatakse aprilli lõpul.

5,7 miljoni elanikuga Taanis leidis 2017. aastal aset 54 mõrva, mis on teiste Euroopa riikidega võrreldes üsna väike arv. Kim Walli mõrv vapustas taanlasi, kuid ka rootslasi.

Kim Wall FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost