Video: Florida tulistamisest eluga pääsenud õpilase vanaisa koges 1949. aastal sama

Seda juhtumit, mis leidis aset 1949. aastal New Jerseys Camdenis, peetakse USA esimeseks massitulistamiseks.

Novelli teatel kaotas ta vanaisa selle tulistamise tõttu oma pere ja see juhtum on mõjutanud nii vanaisa kui kogu nende pere elu.

Ta pani juurde pildid, millel vanaisa on 12-aastasena ning tema koos vanaisaga, kui ta on noorem.

Politseidokumentide kohaselt sai juhtum alguse, kui Unruh märkas, et tema ehitatud uus aed on kadunud. Unruh püstitas selle aia, kuna tal tekkis Cohenitega tüli ja ta tahtis eraldada talle kuuluva maaosa. Cohenitele kuulusid maja esimese korruse ruumid, seal asus ka nende apteek. Unruh ja ta ema elasid teisel korrusel.

Teise maailmasõja veteran Unruh vihastas, kui nägi, et tema püstitatud aeda ei ole. Ta läks oma korterisse, pani valmis püstoli ja laskemoona. Ta tegi ka oma vaenlastest nimekirja ja heitis magama.

Charles Cohen suri 2009. aastal olles 72-aastane. Enne surma antud intervjuus avaldas ta pettumust, et ta pere tapja Unruh ikka elus on.

Väidetavalt oli Unruh kogu oma elu kelkinud, et ta tulistamise ohvrite arv oli suur.

Carly Novelli ema Merry Novell sõnas USA meediale, et kui ta kuulis tütre koolis aset leidnud tulistamisest, meenus talle kohe ta isaga juhtunu.

«Mu isa kaotas massitulistamises oma pere ja see mõjutas teda kogu elu. Ta õpetas mind, et tuleb olla valvas ja tähelepanelik, kuid ma ei arvanud, et meie rahulikus ja vaikses linnas, midagi sellist aset leiab,» lausus ameeriklanna.