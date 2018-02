Ivo Linna: tõeliselt suur täht on see, kes jääb lihtsaks ja keskendub mitte iseendale vaid oma publikule ja muusikule - Heli Lääts oligi selline!

«Heli Läätsa fenomen algas minu jaoks väga vara, sest tema täht tõusis siis, kui ma olin alles väike poiss,» mäletab Linna.

«Ta käis Kuressaare liinnas esinemas ja me käisime ta kontsertidel kuulamas ja tema laule, väga noore Heli Läätsa laule mängis Eesti raadio kogu aeg ja meie jaoks oli väga tähtis teadmine, et nagu ka meie - ka Heli Lääts on saarlane. See nagu oleks meid paremaks teinud ja jõudu ja uhkust juurde andnud. Ja siis kui ma sain temaga tuttavaks aastakümneid hiljem, siis selgus, et tegu on tõesti südamliku, sooja ja lihtsa inimesega.



Meie suhted olid väga head soojad. Peale kõige muu ma julgeksin öelda, et Heli Lääts oli väga hea jutuvestja. Kui midagi tema käest küsida, ta andis äärmiselt heas eesti keeles väga põhjaliku vastuse ja see paitas kõrvu alati. Ma ütlen, et minu jaoks kõik temaaegsed tähed nad ongi tõeliselt suured tähed. Tõeliselt suur täht ongi see, kes jääb lihtsaks ja jääb kahe jalaga maa peale. Ja keskenduub mitte iseendale vaid oma publikule ja muusikule. Ja Heli Lääts oligi selline.»



Kaastunne Heli Läätsa lähedastele.