Video: New Yorgi osariigi mäesuusamäelt kadunud kanadalane leiti ligi nädal hiljem Californiast

Leidmishetkel olid tal ikka suusariided seljas ja kaitsekiiver peas, teatab independent.co.uk.

Tuletõrjujast 48-aastane Filippidis oli koos sõpradega oma iga-aastasel suusapuhkusel USAs, kui ta järsku ära kadus. Ta kadumise tõttu käivitati mäesuusaalal ulatuslik otsingu- ja päästeopratsioon, kuid meest ei leitud.

Whiteface Mountains FOTO: wikipedia.org

Lõpuks teatas California Sacramento politsei, et kadunuks jäänud mees on seal, olles oma algsest asukohast 4500 kilomeetri kaugusel.

Filippidise teatel ta ei tea, kuidas Californiasse sattus, sest tal on mälulünk.

Meest aidanud politseinike sõnul kandis ta ikka suusarõivastust, mäesuusasaapaid ja kaitsekiivrit hoolimata sellest, et Sacramentos on ligi 20 kraadi sooja.

Constantinos Filippidis FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Filippidise arvates võis ta mäesuusatades saada peavigastuse ja uimasena sattus ta mingi transpordivahendi peale, mis ta Californiasse tõi.

Kui tal mälu hakkas tagasi tulema, sai ta aru, et ei ole enam New Yorgi osariigis suusatamas, vaid kuskil soojemas kohas. Ta ostis mobiiltelefoni, et oma asukohast naisele teada anda.

«Kui me temalt küsisime, et kuidas ta Californiasse sattus, ei osanud ta vastata. Ta viimane mälupilt oli, et ta sõitis mäest alla. Talle ei tulnud meelde, mis sai edasi ja kuhu ta läks,» sõnas Sacramento politsei esindaja Shaun Hampton.

Hamptoni sõnul olid nad Filippidise loo suhtes alguses skeptilised arvates, et mees valetab või tahab tähelepanu saada. Siis nad vaatasid USAs viimasel ajal kadunud inimeste nimekirja ja leidsid sealt Filippides foto ja kirjelduse, saades teada, et ta kadus kuus päeva tagasi New Yorgi osariigi mäesuusakeskusest.

Mehe sõnul ärkas ta nagu üles siis, kui jõudis Sacramentosse. Ta leidis suusajope taskus krediitkaardi, mida seal kasutas, kuid muud isikut tõendavat dokumenti tal kaasas ei olnud.

California Sacramento FOTO: wikipedia.org

Politsei kinnitusel ei olnud Filippidis tabinud narkootikume ega alkoholi, kuid nad viisid ta haiglasse, kuna ta oletatavalt sattus mäeuusaõnnetusse, mis talt lühikeseks ajaks mälu röövis.

Arstide sõnul ei leidnud nad mehel peavigastust ega midagi muud, mis oleks võinud mälulünga tekitada.

Mehe pere korraldas ta reisi tagasi koju Kanadasse Torontosse.

New Yorgi politsei teatel uurivad nad juhtunut, võttes abiks turvakaamerate lindistused, millel võib Filippidise liikumise kohta andmeid olla.

«Tahame aidata tal taastada, mis juhtus temaga suusamäel ja kuue päeva jooksul, millest ta midagi ei mäleta,» sõnas New Yorgi politsei esindaja John Tibbits.