Sõltuvustest vabanenud Aigi Vahing tutvustab uut meest

44-aastane Aigi on ligi 10 aastat olnud eemal avalikust pilgust, tegelenud eneseotsingute ja sõltuvustest vabanemisega. Aigi igapäev on seotud Lilleoru keskusega, kus naine on kommunikatsioonijuht.

Tegemist on õppe- ja elukeskkonnaga, mille eesmärgiks on toetada inimese teadlikku ja tervikliku arengut. Just Lilleorus kohtus Aigi esimest korda oma hingekaaslase Remy nimelise meesterahvaga.



Remy Konimois tegeleb ettevõtjate nõustamisega brändingu ja visiooni osas. On elanud ja toimetanud USA-s ning on ka andekas muusik.



Refereeritud teksti täispikka intervjuud loe ajakirjast Kroonika.