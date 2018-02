Raju peogalerii: 5500 Soome tudengit on pidutsemas Tallinnas

Soome noorte Tallinna pidudesari sai alguse 2014. aastal, kui leiti, et miks pidutseda Helsingi-Tallinna vahel kurseerivatel laevadel, kui seda saab teha hoopis mõnes Tallinna luksuslikus hotellis, kus on suurem pidutsemispaik ja mitmed teenused.

Sel aastal leiavad soome tudengite Tallinna peod aset 15. - 17. veebruaril ja 3. märtsil. Korraldajate teatasid sündmuse kodulehel, et peod on välja müüdud.

Korraldajad on sündmuse leheküljel andnud teada juba 2019. aasta soome noorte Tallinna hotellipidude ajad: 14. - 17. veebruar ja 1. - 2 märts. Lehekülje andmetel on 14. ja 15. veebruar 2019 välja müüdud.

Lisaks rõhutatakse, et Tallinnas on märgatavalt odavam selliseid pidusid korraldada kui näiteks Helsingis. Samuti soovitatakse noortel nautida Tallinna linnaelu, külastada söögikohti ja käia šoppamas. Eraldi on toodud esile, et Tallinnas on taksoga sõitmine soomlasele odav.