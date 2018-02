Vaata, millises kleidis võrgutas pornostaar Stormy Daniels president Trumpi

Nüüd on avalikkuse ette jõudnud aga see kurikuulus kleit, mida Stormy tol saatuslikult õhtul kandis, kui ta presidendi ära võrgutas. Tegemist on kuldse sätendava kleidiga, millel on naise elus oluline koht, sest naine on seda alles hoidnud tervelt kaksteist aastat!