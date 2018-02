Ökoloogi vastus esifeministile: laste sünnitamine ei saa kuidagi olla keskkonnale vaenulik

Poleemika selle üle, kas laste saamine on keskkonnale kahjulik või mitte, algas saates «Suud puhtaks». Saates selgitas Nika Kalantar, et Eesti ühiskond ei pruugi toetada lapse saamist.

«Põhjus, miks inimesed saavad ühe lapse või ei saa üldse lapsi, on seotud keskkondlikute teguritega ja ühiskondliku avatusega. «Kui sul on partner teisest riigist pärit siis tead, et laps võib kannatada foobia all,» lausus Kalantar.

«Ja teine faktor on see, et laste saamine ei ole keskkonnasõbralik - maailm on üle rahvastatud.» Nika arvas ka, et keskkond ei ole lapsesõbralik.

«Ringvaates» kommenteeris Nika väljaütlemist ökoloog Mihkel Kangur. Mees lükkas juba esimese lausega esifeministi arvamuse ümber. Kanguri arvates ei saa laste sünnitamine olla keskkonnale vaenulik tegevus.

Tõepoolest, maailmas on umbes 7,6 miljardit inimest ning seda on maakera jaoks üpris palju. Küll aga usub Kangur, et küsimus ei ole siiski inimeste arvukuses, kuivõrd nende elustiilis. «Me ei saa teiste arvelt väga palju elada ja see on elustiili küsimus,» sõnas Kangur.

«Kui me tahame hakata ise rahvaarvu reguleerima, siis praktika on selgelt näidanud, et nendes riikides, kus naised saavad ise otsustada, kas ja kui palju nad sünnitavad, on inimesed üldiselt õnnelikumad ja majandus on paremal järjel.» Mehe idee oli, et naistele tuleks anda parem haridus, et nad oskaksid sellist otsust teha.